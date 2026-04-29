Ausblick: Hilton Grand Vacations legt Quartalsergebnis vor

Hilton Grand Vacations wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hilton Grand Vacations im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,561 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hilton Grand Vacations in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 5,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,05 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at