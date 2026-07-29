Ausblick: Hilton Grand Vacations legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hilton Grand Vacations stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,966 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,27 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,09 USD, gegenüber 0,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,63 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,05 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at