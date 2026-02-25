Ausblick: Hilton Grand Vacations präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hilton Grand Vacations veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,12 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hilton Grand Vacations noch 0,190 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,38 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD im Vergleich zu 0,450 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,98 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at