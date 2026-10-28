Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hilton Grand Vacations stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hilton Grand Vacations wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,79 Prozent auf 1,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,890 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 5,48 Milliarden USD, gegenüber 5,05 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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