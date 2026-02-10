Hilton Worldwide Holdings Aktie

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hilton Worldwide stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hilton Worldwide präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,02 USD je Aktie gegenüber 2,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hilton Worldwide in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,98 Milliarden USD im Vergleich zu 2,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,14 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 11,93 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 11,17 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

