Ausblick: Himadri Chemicals Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Himadri Chemicals Industries wird am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,68 INR erwirtschaftet wurden.

Himadri Chemicals Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,86 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,75 INR, gegenüber 15,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 61,42 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,58 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at