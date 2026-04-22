Ausblick: Himadri Chemicals Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Himadri Chemicals Industries lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Himadri Chemicals Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 4,10 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Himadri Chemicals Industries ein EPS von 3,15 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 9,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,35 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Himadri Chemicals Industries für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,40 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 14,20 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 11,26 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 47,36 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 46,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at