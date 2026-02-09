Himalaya Shipping Aktie

Himalaya Shipping

WKN DE: A3C5E7 / ISIN: BMG4660A1036

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Himalaya Shipping legt Quartalsergebnis vor

Himalaya Shipping wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,304 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 41,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 326,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie, gegenüber 5,16 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 130,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,33 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
