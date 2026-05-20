Ausblick: Himalaya Shipping legt Quartalsergebnis vor

Himalaya Shipping präsentiert in der am 21.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,144 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 54,98 Prozent auf 34,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,380 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 184,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 131,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at