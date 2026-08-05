Himax Technologies Aktie
WKN DE: A0JKBX / ISIN: US43289P1066
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Himax Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Himax Technologies gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 223,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 218,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 933,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 832,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
05.08.26
|Ausblick: Himax Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Himax Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Himax Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Himax Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Himax Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Himax Technologies IncShs Sponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.