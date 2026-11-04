Ausblick: Himax Technologies legt Quartalsergebnis vor

Himax Technologies äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Himax Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 247,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 196,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,435 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 949,4 Millionen USD, gegenüber 832,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net