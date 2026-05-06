Ausblick: Himax Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Himax Technologies lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Himax Technologies 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 195,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Himax Technologies 215,0 Millionen USD umsetzen können.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,225 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 844,3 Millionen USD, gegenüber 832,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at