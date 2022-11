Ausblick: Hims Hers Health A legt Quartalsergebnis vor

Hims Hers Health A wird am 07.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,101 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 75,72 Prozent auf 130,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,354 USD, gegenüber -0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 480,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 271,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at