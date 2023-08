Ausblick: Hims Hers Health A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hims Hers Health A präsentiert am 07.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,048 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hims Hers Health A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 205,0 Millionen USD im Vergleich zu 113,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,166 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 830,8 Millionen USD, gegenüber 526,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at