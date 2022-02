Ausblick: Hims Hers Health A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hims Hers Health A wird am 22.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,089 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,71 Prozent verringert. Damals waren -0,085 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hims Hers Health A nach den Prognosen von 4 Analysten 76,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 85,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,365 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,192 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 264,2 Millionen USD, gegenüber 148,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at