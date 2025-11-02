Ausblick: Hims Hers Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hims Hers Health wird am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,094 USD. Das entspräche einer Verringerung von 70,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,320 USD erwirtschaftet wurden.

Hims Hers Health soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 580,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,569 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,34 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at