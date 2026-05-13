Ausblick: Hindustan Aeronautics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hindustan Aeronautics wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 52,97 INR. Das entspräche einer Verringerung von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 59,46 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 131,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,00 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 131,52 INR je Aktie, gegenüber 125,07 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 332,47 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 301,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at