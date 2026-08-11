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WKN DE: A3EUNP / ISIN: INE066F01020

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hindustan Aeronautics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Aeronautics veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 22,37 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,69 INR erwirtschaftet worden.

Hindustan Aeronautics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,78 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 24 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 146,75 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 136,30 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 376,19 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 319,35 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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