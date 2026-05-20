Ausblick: Hindustan Foods legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hindustan Foods präsentiert in der am 21.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,10 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,32 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,62 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,50 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Milliarden INR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,10 INR je Aktie, gegenüber 9,51 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 41,09 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 35,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at