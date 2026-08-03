Ausblick: Hindustan Foods mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Foods lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hindustan Foods die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,70 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 37,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,69 INR je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 11,74 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 18,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hindustan Foods einen Umsatz von 9,95 Milliarden INR eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 16,85 INR je Aktie, gegenüber 12,34 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 51,21 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 42,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at