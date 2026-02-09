Hindustan Foods Aktie
Ausblick: Hindustan Foods präsentiert Quartalsergebnisse
Hindustan Foods lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hindustan Foods die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,30 INR je Aktie gegenüber 2,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,00 Milliarden INR gegenüber 8,80 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,15 INR je Aktie, gegenüber 9,51 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 42,87 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 35,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
