Ausblick: Hindustan Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Hindustan Foods lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hindustan Foods die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,30 INR je Aktie gegenüber 2,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,00 Milliarden INR gegenüber 8,80 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,15 INR je Aktie, gegenüber 9,51 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 42,87 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 35,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at