WKN DE: A3E04M / ISIN: INE254N01026

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hindustan Foods präsentiert Quartalsergebnisse

Hindustan Foods lässt sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hindustan Foods die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 3,30 INR je Aktie gegenüber 2,44 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,00 Milliarden INR gegenüber 8,80 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,15 INR je Aktie, gegenüber 9,51 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 42,87 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 35,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Hindustan Foods Ltd Registered Shs

Analysen zu Hindustan Foods Ltd Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Hindustan Foods Ltd Registered Shs 486,00 -1,24%

