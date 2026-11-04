Ausblick: Hindustan Foods zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Foods lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,95 INR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 17,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 12,20 Milliarden INR gegenüber 10,39 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,95 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,24 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 42,48 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net