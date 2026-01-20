Ausblick: Hindustan Petroleum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Petroleum wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 20,88 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 11,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 3,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.070,52 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.106,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 72,07 INR je Aktie, gegenüber 31,66 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 30 Analysten durchschnittlich auf 4.034,97 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 4.330,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at