Ausblick: Hindustan Petroleum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Petroleum veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -51,862 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindustan Petroleum noch ein Gewinn pro Aktie von 19,32 INR in den Büchern gestanden.

Hindustan Petroleum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.286,25 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.108,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 30 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,600 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 84,81 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 32 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.145,32 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4.417,71 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at