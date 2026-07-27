Ausblick: Hindustan Unilever informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hindustan Unilever gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 11,78 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Unilever 11,73 INR je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 172,44 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 165,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 39 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 48,19 INR, gegenüber 64,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 40 Analysten durchschnittlich auf 696,95 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 643,33 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at