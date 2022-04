Ausblick: Hindustan Unilever öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Unilever lässt sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hindustan Unilever die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 10,11 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,12 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 129,32 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hindustan Unilever einen Umsatz von 121,32 Milliarden INR eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 39 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 38,27 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 33,85 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 39 Analysten im Durchschnitt 511,38 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 459,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at