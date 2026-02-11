Ausblick: Hindustan Unilever verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Unilever wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 10,98 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 12,70 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,53 Prozent auf 160,60 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 44,92 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 45,32 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 659,55 Milliarden INR, gegenüber 628,81 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at