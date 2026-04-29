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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hindustan Unilever vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Unilever stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hindustan Unilever im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,99 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,48 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 19 Analysten einen Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 160,85 Milliarden INR gegenüber 156,70 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 32 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 44,96 INR im Vergleich zu 45,32 INR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 643,71 Milliarden INR, gegenüber 628,81 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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