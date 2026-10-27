Hindustan Unilever Aktie
WKN: 946066 / ISIN: INE030A01027
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hindustan Unilever zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hindustan Unilever öffnet am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,79 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 173,58 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 35 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 48,05 INR je Aktie, gegenüber 64,01 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 38 Analysten durchschnittlich bei 700,49 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 643,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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