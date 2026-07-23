Hindustan Zinc Aktie

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WKN DE: A1H75U / ISIN: INE267A01025

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hindustan Zinc gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hindustan Zinc wird am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 12,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte Hindustan Zinc einen Gewinn von 5,29 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 62,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 126,56 Milliarden INR gegenüber 77,71 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 42,43 INR je Aktie, gegenüber 32,74 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 481,79 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 377,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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