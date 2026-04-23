Hindustan Zinc Aktie

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WKN DE: A1H75U / ISIN: INE267A01025

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Hindustan Zinc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Zinc wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 11,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte Hindustan Zinc einen Gewinn von 7,11 INR je Aktie eingefahren.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 119,03 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 30,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,25 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 24,50 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 395,63 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 327,83 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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