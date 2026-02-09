Hinge Health a Aktie

WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hinge Health, A stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,413 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hinge Health, A ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 33,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 156,7 Millionen USD gegenüber 117,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 572,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 390,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

