Hinge Health a Aktie

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WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hinge Health, A wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD gegenüber 1,55 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 172,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 39,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 USD aus. Im Vorjahr waren -5,360 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 740,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 587,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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