HINO MOTORS Aktie

HINO MOTORS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766633 / ISIN: US4334062043

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: HINO MOTORS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HINO MOTORS veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,681 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HINO MOTORS -25,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll HINO MOTORS nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,66 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,92 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber -24,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 10,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HINO MOTORS LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Nachrichten

Analysen zu HINO MOTORS LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HINO MOTORS LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs 22,30 -12,00% HINO MOTORS LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen