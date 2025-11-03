Ausblick: HINO MOTORS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HINO MOTORS veröffentlicht am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,681 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HINO MOTORS -25,610 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll HINO MOTORS nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 2,66 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,92 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber -24,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 10,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,13 Milliarden USD generiert wurden.

