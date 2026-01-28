Hino Motors Aktie
Ausblick: Hino Motors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hino Motors wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hino Motors im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,75 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -79,720 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 405,84 Milliarden JPY – ein Minus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hino Motors 432,66 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,16 JPY, während im vorherigen Jahr noch -379,340 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.570,11 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.697,23 Milliarden JPY waren.
