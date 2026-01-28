HINO MOTORS Aktie
WKN: 766633 / ISIN: US4334062043
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: HINO MOTORS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HINO MOTORS wird am 29.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
HINO MOTORS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, wohingegen im Vorjahr noch -24,880 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,15 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
