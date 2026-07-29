Ausblick: Hippo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hippo wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hippo noch 0,050 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 117,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 137,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,318 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,28 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 568,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 468,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at