Ausblick: Hippo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hippo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,060 USD. Dies würde einer Verringerung von 96,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hippo 1,80 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 121,1 Millionen USD gegenüber 101,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,640 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 469,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 372,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at