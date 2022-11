Ausblick: Hippo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hippo präsentiert in der am 10.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,868 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 47,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 31,4 Millionen USD gegenüber 21,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -11,493 USD, gegenüber -34,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 120,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at