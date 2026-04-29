Ausblick: Hippo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hippo wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,089 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,910 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 110,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hippo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 127,4 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD, gegenüber 2,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 590,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 468,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at