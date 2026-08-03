Ausblick: HIROSE ELECTRIC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HIROSE ELECTRIC gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 287,94 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte HIROSE ELECTRIC ein EPS von 213,58 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,36 Prozent auf 57,96 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1148,06 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 991,91 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 236,78 Milliarden JPY, gegenüber 211,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at