Ausblick: HIROSE ELECTRIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HIROSE ELECTRIC lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HIROSE ELECTRIC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 242,03 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 297,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 52,44 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 914,75 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 976,33 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 202,98 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 189,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at