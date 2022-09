Ausblick: HIS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HIS wird am 13.09.2022 das Zahlenwerk zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -133,188 JPY. Dies würde einen Gewinn von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem HIS -143,310 JPY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll HIS nach den Prognosen von 3 Analysten 40,76 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 76,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,09 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -391,706 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -749,860 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 199,35 Milliarden JPY, gegenüber 118,56 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at