H.I.S Aktie
WKN: 894693 / ISIN: JP3160740001
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11.06.2026 07:01:06
Ausblick: HIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HIS wird am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 16,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HIS 3,81 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,67 Prozent auf 87,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIS noch 87,98 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,18 JPY, während im vorherigen Jahr noch 63,16 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 402,48 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 373,11 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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