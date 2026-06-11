Ausblick: HIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HIS wird am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 16,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HIS 3,81 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,67 Prozent auf 87,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte HIS noch 87,98 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 105,18 JPY, während im vorherigen Jahr noch 63,16 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 402,48 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 373,11 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at