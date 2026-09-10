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10.09.2026 07:01:06

Ausblick: HIS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

HIS äußert sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -55,354 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -26,980 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,01 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei HIS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 88,71 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,83 JPY je Aktie, gegenüber 63,16 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 404,82 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 373,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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