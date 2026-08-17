Hisense Kelon Electrical Holdings Aktie

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WKN DE: A0M4X2 / ISIN: CNE100000353

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17.08.2026 07:01:06

Ausblick: Hisense Kelon Electrical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hisense Kelon Electrical veröffentlicht am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,621 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hisense Kelon Electrical 0,740 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 23,71 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 26,44 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,38 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,53 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 88,86 Milliarden CNY, gegenüber 95,10 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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