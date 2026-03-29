Hisense Kelon Electrical Holdings Aktie

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WKN DE: A0M4X2 / ISIN: CNE100000353

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hisense Kelon Electrical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hisense Kelon Electrical wird am 30.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,311 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 HKD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 20,24 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 23,97 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,45 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,67 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 93,23 Milliarden CNY, gegenüber 100,28 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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