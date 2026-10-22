Hisense Kelon Electrical Holdings Aktie
WKN DE: A0M4X2 / ISIN: CNE100000353
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hisense Kelon Electrical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hisense Kelon Electrical wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,509 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hisense Kelon Electrical ein EPS von 0,590 HKD je Aktie vermeldet.
Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 22,01 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 24,25 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,53 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 88,20 Milliarden CNY, gegenüber 95,10 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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