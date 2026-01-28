Hitachi Construction Machinery Aktie

WKN: 869254 / ISIN: JP3787000003

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Construction Machinery veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hitachi Construction Machinery wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 87,61 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 141,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Hitachi Construction Machinery soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,17 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 355,74 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 382,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.349,90 Milliarden JPY, gegenüber 1.371,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
