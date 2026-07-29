Hitachi Construction Machinery Aktie

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WKN: 869254 / ISIN: JP3787000003

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hitachi Construction Machinery zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hitachi Construction Machinery wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 68,98 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 53,03 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 306,15 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Hitachi Construction Machinery für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 323,29 Milliarden JPY aus.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 395,54 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 344,06 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 1.452,62 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.405,49 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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